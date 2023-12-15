وفاة الفنان عادل أنور خال الشاعر أيمن بهجت قمر

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان عادل أنور وهو شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

كان أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، خبر الوفاة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

كتب الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر صفحته قائلًا : "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحة.

معلومات عن الفنان عادل أنور

يشار إلى أن عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور، في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها : "ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.