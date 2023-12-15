كيف نجحت الدولة المصرية في تغيير الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية (شاهد)

أشاد الكاتب الصحفي بلال الدوي، بسياسة مصر الخارجية الحكيمة، وتميز علاقات الدولية، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت وضع خطوط عريضة في تعاملاتها مع كل الدول.

وأضاف “الدوي” خلال استضافته مع برنامج “ صباح البلد” على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مؤكدا أن مملكة البحرين دولة عربية شقيقة وقفت مع الدولة المصرية وقفة لا يمكن إنكارها في ثورة 30 يونيو، وشكلت مصر والسعودية والإمارات والبحرين دول الرباعي العربي في مكافحة الإرهاب خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

الدولة المصرية

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول نقل وجهة نظرها الصائبة تجاه القضية الفلسطينية وصناعة تكتل عربي أوروبي عالمي، لمجابهة التصرفات الغاشمة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في إقناع الحلفاء والأعداء بوجهة نظرها بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات والجلوس على طاولة المفاوضات فضلا عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 5 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن مصر الدولة الوحيدة التي تقع على عاتقها حماية القضية الفلسطينية من الأساس لذلك ترفض تهجير الفلسطينيين التي تتبناها اليوم الكثير من دول العالم.

