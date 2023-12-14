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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انقسام بين المسؤولين الأمريكيين بسبب دعم الاحتلال في حرب غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

كشفت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن انقسامات بين النخب الأمريكية بسبب الحرب على غزة والدعم الأمريكي للاحتلال خلال المجازر التي يرتكبها في حق المدنيين.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك العديد من الاستقالات التي جرت في وزارة الخارجية الأمريكية  تنديدًا للدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت حالة صحوة وإعادة تقييم للملف الفلسطيني ليس بناء على الصورة التي ينقلها الاحتلال من فلسطين.

وذكرت أن القضية الفلسطينية تخطت فكرة الرؤساء ووصلت إلى المستوى الثاني والثالث لصناع القرار بالنظام العالمي، مشيرةً إلى أن تحركات القاهرة كانت ملموسة وناجحة على مسارين الرئيس السيسي وتوثيقه من خلال الرسائل المباشرة للدوائر المغلقة مع  أمريكا وغيرها من الدول عما يجري بفلسطين.

وأشارت إلى أن رسائل قمة السلام في مصر رفض تهجير الفلسطينيين وطالبت بإدخال المساعدات بشكل مستمر رغم المضايقات من الجانب الآخر بالإضافة لتحركات وزارة الخارجية.

مجازر في غزة

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

اقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.

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