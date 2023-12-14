سعر زيت زيتون شهير يشعل غضب لقاء الخميسي.. والفاتورة تكشف مفاجأة تخرجها عن صمتها

أثارت النجمة لقاء الخميسي موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد تراجعها عن الهجوم الذي شنته على سلسلة محلات شهيرة، بسبب بيعهم زجاجة زيت الزيتون بسعر 1205، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



لقاء الخميسي تتراجع عن غضبعا بسبب غلاء الأسعار في متجر شهير

أوضحت لقاء الخميسي سوء الفهم الذي تعرضت له بشأن وقوع خطأ بفاتورة المتجر، كما وجهت رسالة اعتذار لأصحاب المتجر، بعد هجومها عليهم واتهامهم برفع أسعار منتجاتهم الغذائية، وذلك خلال مقطع فيديو آخر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

لقاء الخميسي



أشارت لقاء إلى أنه كان هناك فاتورتين، أحدهما جاءت إليها عن طريق الخطأ، والتي بلغت قيمتها 1295، ما جعلها تعتقد أن هذا المبلغ هو سعر زجاجة زيت واحدة فقط، بينما اتضح أنه سعر زجاجتين.



وقالت لقاء الخميسي في الفيديو: "امبارح كنت بتكلم عن زيت زيتون وادي فوود وتواصلت معاهم ورجعت تاني للفواتير اللي جاتلي من السوبر ماركت"، فالواضح إنه كان في خطأ، في فاتورتين جُم، فاتورة جت بالغلط اللي هي ب 1205، وتصورت إن هي ثمن عبوة زيت واحدة".

لقاء الخميسي عبر انستجرام



وأضافت: "وبالتالي هما رجعوا بعتولي الفاتورة الأساسية اللي هي 1300 وشوية، اللي هي على عبوتين زيت، إذن الأسعار لسه مغليتش، وبعتذر عن الخطأ ده، نتيجة خطأ الفواتير، أنا تواصلت مع الشركة وهما ناس محترمة جدًا، وكانوا في منتهى الأدب والذوق والأخلاق، وشرحوا الموقف وتواصلت مع المكان اللي اشتريت منه وتفهموا الموقف، وبالتالي أنا بعتذر".



واختتمت لقاء الفيديو بتأكيدها على أزمة غلاء أسعار معظم السلع الغذائية حيث قالت: "بس بردو أنا مُصرة إن في غلو أسعار كبير على الناس، وربنا يكون في عونهم وعلينا كلنا ان شاء الله، لازم الأمور تهدى شوية شكرًا".

لقاء الخميسي



وكانت لقاء الخميسي قد ظهرت في الفيديو الأول من داخل مطبخ منزلها، غاضبة من غلاء أسعار السلع في الآونة الأخيرة، لافتة أن سعر زجاجة زيت الزيتون، وصل سعرها إلى 1206 جنيهًا.



لقاء الخميسي عبر انستجرام

ناشدت الخميسي المسؤولين بشأن ارتفاع سعر زيت الزيتون، مشيرة إلى أن الأمر أصبح يشكل صعوبة كبيرة على حياة المواطنين، حيث قالت: "أنا عندي سؤال وأول مرة اتكلم من الموضوع ده هنروح على فين لما إزازة زيت الزيتون دي سعرها 1206 جنيه، إيه بقى بجد هو إيه اللي فاضل".



لقاء الخميسي غاضبة من غلاء الأسعار

كما شددت على أنها ممنوعة من تناول الزيوت الأخرى لأنها تشكل خطورة على صحتها، فليس هناك بدائل لزيت الزيتون تمُكنها من الإستغناء عن تناوله، حيث قالت: "أنا ست ممنوعة من كل الزيوت، يعني نأكل بإيه ميه، سيبكوا مني خالص بقية الحاجات بقا الناس عايشة إزاي، الحاجة غليت، يا عالم ارحمونا وارحموا البشر، ارحموا الناس".



لقاء الخميسي تزيح الستار عن ديانتها الحقيقية



على صعيد آخر، كانت الفنانة لقاء الخميسي قد أثارت شكوك وحيرة جمهورها حول ديانتها، بعد ظهورها وهي تردد الترانيم والأناشيد المسيحية داخل إحدى الكنائس، مما جعلها تشغل حديث الجمهور وتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

لقاء الخميسي



سرعان ما خرجت لقاء الخميسي عن صمتها لتحسم الجدل حول ديانتها الحقيقة، ووجهت رسالة لكل منتقديها من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت لقاء: "اسمي لقاء عبدالملك عبدالرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، وديانتي مسلمة".

لقاء الخميسي عبر انستجرام

أضافت: "لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني".



لقاء الخميسي عن جدل ديانتها الحقيقية: "الله عالم بما في القلوب"



تابعت الخميسي: "طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطرو معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر".



أردفت: "يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب".

لقاء الخميسي



واختتمت لقاء الخميسي رسالتها: "الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءً مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله، وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!".

آخر أعمال لقاء الخميسي



وكانت آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي دورها في مسلسل "إجازة مفتوحة"، وشاركها البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم أشرف عبدالباقي، وسميحة أيوب، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

تدور أحداث "إجازة مفتوحة" حول زوج يتعرض لأزمة في عمله ويفصل منه ويضطر للجلوس في المنزل فتتبدل الأدوار، إذْ يقوم هو بكل مسئوليات المنزل وتقوم زوجته بالإنفاق.