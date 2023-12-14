افتتاح الجونة السينمائي 2023| يسرا للشعب الفلسطيني: دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا

"لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الانسان ولو مالوش عنوان"، هكذا بدأت يسرا كلمتها في افتتاح الدورة السادسة وهي ترتدي الرداء الأسود.

وشددت النجمة المصرية على أن المهرجان شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، ولا يوجد أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرة أن الفن سلاح، وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية، عدوه انعدمت منه الإنسانية.

"انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا"، هكذا وجهت يسرا رسالتها إلى الشعب الفلسطيني، لتنتقل بعدها إلى التكريم، حيث تحدثت عن مروان حامد، وأكدت أن والده كان من أجرأ الأشخاص الذين التقت بهم. كما أن والدته شخصية إعلامية عظيمة، وأشارت إلى كون حامد مخرج كبير ليس في السن، ولكن فيما حققه داخل الوسط الفني، ليعرض بعدها فيلم عن أهم الأعمال التي قدمها مروان حامد.

ليصعد المخرج المصري وسط تصفيق الحضور لتلقي جائزة الإنجاز الإبداعي، وفي كلمته أكد على أن تسليم يسرا الجائزة له هو شريف كبير، ووجه الشكر إليها على دعمها.

يسرا والمخرج مروان حامد

ووجه حامد شكره إلى مهرجان الجونة والقائمين عليه، مؤكدا أن أمنيته تمثلت في وجود والده الراحل ليرى هذا التكريم، ليهدي بعدها التكريم إلى والده الراحل ووالدته. المخرج المصري شكر زوجته التي تتواجد إلى جواره في المهرجان، كما وجه الشكر لأستاذه شريف عرفه بسبب دعمه الدائم له، مؤكدا على أنه مدين بفضل كبير للزعيم عادل إمام. إذ وصف أوقات عمله معه بأنها من أجمل اللحظات، خاصة أن الزعيم كان داعم كبير له، وهو ما قام به أيضا النجم الراحل نور الشريف، ليوجه الشكر إلى جميع العاملين في فيلم "عمارة يعقوبيان".