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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري بالدوري .. وشيكابالا بديلاً

معتمد جمال
معتمد جمال

أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب ، لحساب الجولة التاسعة من دوري نايل “الدوري الممتاز”.

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الأهلي يُعاين ملعب الجوهرة المشعة قبل ملاقاة اتحاد جدة غدًا

ويمثل الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وتأتي قائمة الزمالك في اللقاء على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم “ أوباما”.
خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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