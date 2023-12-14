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الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي لمن اجتازوا الإلكتروني.. وظائف أئمة بالأوقاف

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي 👇
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.

ومن المقرر أن تعقد المقابلة الشفوية للمتحنين في الفترة من ٢٠ ديسمبر الجاري حتى ٢٩ يناير المقبل وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.

الجريدة الورقية