"قضايا المرأة" تقيم ورشه تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية في قنا

أقام اليوم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لـ ٢٠ من المحامين/ات بمحافظة قنا، حول قوانين الأحوال الشخصية.

وتستمر فاعليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت المادة التدريبية فى اليوم الأول للورشة والتي ألقاها محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

وتعرف المشاركين على قوانين الأحوال الشخصية ومواد الدستور المصري بشأن المرأة ومشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية "قانون أكثر عدالة للأسرة.