الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قوانين الأحوال الشخصية

مؤسسة قضايا المرأة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا، ورشة تدريبية ل  ٢٥ من طلاب وخريجي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول قوانين الأحوال الشخصية، وجاء هذا التدريب في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

txt

قضايا المرأة: الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون لمناهضة العنف

txt

قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية للشباب حول مفهوم وأشكال العنف وآليات الحماية

استمرت فعاليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وبدأت فعاليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها، جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، وعرضت من خلال كلمتها الهدف من الورشة التدريبية وما ستقدمه من التشريعات المصرية خاصة الأحوال الشخصية والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية.

وخلال اليوم الأول قدمت عزة الجزار استشاري تدريب، مادة تدريبية تهدف إلى تعرف المشاركين على أشكال العنف وأسباب الثقافة المجتمعة الداعمة للعنف والتي تؤثر بشكل كبير على وجود قوانين تمييزية تكرس للعنف والتمييز، كما قدم في اليوم الثاني أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي، مادة تدريبية تضمنت تطور الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء، وعرضًا للدستور المصري، ومبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتطور تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية المصرية، وخلال اليوم الثالث والأخير للورشة تحدث أحمد أبو المجد حول أهم اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
 

مواد متعلقة

"اتحدوا لمناهضة العنف".. شعار حملة تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية

قضايا المرأة: ورشة تدريبية لمقدمي الدعم النفسي والقانوني للنساء الناجيات من العنف

ثقافة أبوتيج تناقش قضايا المرأة الريفية في ندوة تثقيفية بقرية الفليو
الجريدة الورقية