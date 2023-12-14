رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات تشيد بدور الهيئة الوطنية

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي، الذى تنظمه بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بإحدى قاعات الفنادق بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشؤون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

بالإضافة إلى حضور وفد بعثة الاتحاد الأفريقي، والسفير صالح رئيس المفوضية السياسية بالاتحاد الأفريقي، وممثلين من السفارة الافريقية بمصر والمندوب العام للاتحاد بالقاهرة السفير نادر فتح عليم.

وأشادت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات علي دورها في وضع الضوابط والاليات لمراقبة الانتخابات.

وقالت كازيبوى، إنهم زارو مايقرب من 25 محافظة خلال ثلاث أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، موضحة بأن البعثة تضم 70 مراقب من 36 دولة أعضاء في الإتحاد الإفريقي، من بينهما ثلاث خبراء فنيين.

وأوضحت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والهدف من البعثة في القيام بتقييم مستقل وهادف وحيادي وفقًا لميثاق الحوكمة لسنة 2017.

والجدير بالذكر أن الوفد التقي بالوزير الخارجية سامح شكري، أشادت ، بمجهود السلطات المصرية علي تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

في هذا السياق أعرب عدد من أعضاء اللجنة، عن اقتناعهم بأن متابعة الاستحقاق الديمقراطي الهام أسهم في إطلاع البعثة الأفريقية، علي الكثير من التجارب الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في الدول الأفريقية الأخرى.