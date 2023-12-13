غدا.. الاتحاد الإفريقي يعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تعقد بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الخميس الموافق 14/12/2023، بإحدى قاعات الفنادق بالقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تعلن البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي، عن متابعة المنظمة سير العملية الانتخابية الرئاسية خلال أيام 10-11-12 من الشهر الجاري علي مستوي أنحاء الجمهورية.

ويضم وفد بعثة الاتحاد الأفريقي، سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشؤون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

ويشكل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي من 69 متابعًا، أجروا زيارة لعدد كبير من مقارات اللجان الانتخابية بعدة محافظات من بينهما القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسماعيلية.

خلال لقائها بالوزير الخارجية سامح شكري، أشادت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بمجهود السلطات المصرية علي تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

في هذا السياق أعرب عدد من أعضاء اللجنة، عن اقتناعهم بأن متابعة الاستحقاق الديمقراطي الهام أسهم في إطلاع البعثة الأفريقية، علي الكثير من التجارب الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في الدول الأفريقية الأخرى.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية تلقى الطعون الانتخابية في قرارات اللجان العامة في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج اللجان العامة وإصدار قرار بشأنها، ثم تقوم بمراجعة النتيجة مرة أخرى تمهيدا للإعلان عنها يوم الاثنين المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تلقت أمس نتائج محاضر الفرز والاقتراع من المحافظات تباعا في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب انتهاء اللجان العامة من الفصل في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

كما تسلمت الهيئة جميع نتائج المحافظات، حيث بدأت في تدقيق ومراجعة محاضر الفرز والاقتراع، من خلال تطابق عدد بطاقات الاقتراع مع عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المقيدين في كل لجنة عامة على مستوى الجمهورية.

وانتهت في الساعات الأولى من صباح أمس عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وأعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، وأرسلت الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الحالي بحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بنحو 15 ألف قاض.

وسمحت الهيئة لنحو 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيًا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و340 متابعًا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.