عاجل
إعفاء أبناء المصريين العائدين من ليبيا من المصروفات الدراسية اقرأ غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة مُجددًا وسقوط وفيات ومُصابين
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مسؤول الاتحاد السعودي يطمئن على بعثة الأهلي قبل السوبر الإفريقي

مسؤول الاتحاد السعودي
مسؤول الاتحاد السعودي يطمئن على بعثة الأهلي

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسعودية، مساء اليوم، إبراهيم القباع، الأمين العام المساعد بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي حرص على زيارة مقر إقامة الفريق بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

txt

فيجا يصل جدة استعدادًا لمباراة الأهلي والتعاون

txt

القنوات الناقلة لسوبر افريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة

جاءت زيارة القباع للاطمئنان على بعثة الأهلي، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة، والأجواء اللازمة قبل خوض المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

العامري فاروق يوجه الشكر لـ القباع

من جانبه وجه العامري فاروق الشكر إلى القباع نيابة عن مجلس إدارة النادي، مؤكدًا تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل نجاح المباراة وخروجها في أجواء مميزة، تليق باستضافة كأس السوبر الإفريقي.

الجريدة الورقية