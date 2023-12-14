إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة

تعرض 8 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الخميس، بالمدخل الشمالى لمدينة الغردقة.

اقرأ أيضاً: قرار جديد في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة على طريق الأوتوستراد





وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم جميعاً لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

كان بلاغ قد ورد لغرقة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمدخل الشمالى لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، باستثناء راكب رفض الانتقال إلى المستشفى.

وتبين أن حالتهم مستقرة وإصابتهم بسيطة عبارة عن خدوش وكدمات وسيغادرون المستشفى فور إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، امرت نيابة شرق القاهرة ، بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة، على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة في محافظة القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة