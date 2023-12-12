انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. تواصل فرز الأصوات في فيصل

بدأت الجهات القضائية المُشرفة على اللجان الانتخابية في فيصل في فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

اقرأ أيضاً

: انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. أعلام مصر تُزين أجواء الانتخابات في فيصل| صور





وكانت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بفيصل بعد نهاية ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تواصلت بين 10 - 12 ديسمبر 2023 .

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

وكانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.