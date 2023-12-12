الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. تواصل فرز الأصوات في فيصل

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت الجهات القضائية المُشرفة على اللجان الانتخابية في فيصل في فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

اقرأ أيضاً

: انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. أعلام مصر تُزين أجواء الانتخابات في فيصل| صور

txt

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. إغلاق أبواب لجان فيصل بعد انتهاء اليوم الأخير

txt

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. سيدات فيصل يضربن أروع الأمثال في الساعات الأخيرة


 

وكانت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بفيصل بعد نهاية ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تواصلت بين 10 - 12 ديسمبر 2023 .

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

وكانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

مواد متعلقة

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. إغلاق أبواب لجان فيصل بعد انتهاء اليوم الأخير

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. سيدات فيصل يضربن أروع الأمثال في الساعات الأخيرة

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. أعلام مصر تُزين أجواء الانتخابات في فيصل| صور

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. عبد الحليم حافظ وشادية يطلان بصوتيهما في انتخابات فيصل

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. مُساعدة المُسنين تواصل تسطير المواقف الإنسانية.. صورة

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. إقبال جيد على لجان فيصل في الساعات الأخيرة

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ..سيارة تجوب شوارع فيصل لتشجيع المُشاركة في التصويت

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024| العنصر النسائي يصنع الحدث في لجان فيصل

الجريدة الورقية