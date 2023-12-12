انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. سيدات فيصل يضربن أروع الأمثال في الساعات الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 توافداً مُكثفاً لسيدات منطقة فيصل على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.

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وتحدت السيدات اللاتي حضرت لمقار اللجان الانتخابية برودة الطقس من أجل أداء الواجب الوطني، واحتلوا واجهة اللجان.

وتشهد محيط اللجان تفاعل الحضور مع الأغاني الوطنية التي تُذاع عبر مُكبرات الصوت.

وتسير عملية الإدلاء بالأصوات في منطقة فيصل على قدمٍ وساق في اليوم الأخير من الانتخابات.

وكان لافتاً للغاية التواجد المُكثف لأعلام مصر في كافة أرجاء المنطقة، ولم يقتصر الأمر فقط على مُحيط اللجان الانتخابية، فكما نعرف جميعاً ينتظر المصريون مُناسبات مثل هذه المُناسبة للتعبير عن حُبهم للوطن.

وشهد محيط اللجان تواجداً لباعة الأعلام للاستفادة من أجواء حُب الوطن التي تجتاح الجميع بمان فيهم صغار السن.

وحرص مُنظمو الانتخابات على لصق أعلام مصر في مُحيط اللجان، وعلى شاشات العرض التي تواجدت حولها.

ولم يقتصر الأمر فقط عند هذا الحد بل قام بعض الباعة في السوق بوضع علم مصر عند محالهم التجارية.

وتشهد مقار اللجان الانتخابية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية تواجداً لمُكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية.

وبدا لافتاً تفاعل الشباب والكبار على حد السواء مع أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في حُب مصر وهي "احلف بسماها وترابها"، وأبدى الناخبون تفاعلاً كبيراً معها لا يقل عن الأغاني الحديثة، كما يتفاعل الناخبون مع أغنية الراحلة شادية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".

وحرص القائمون على إدارة أمور انتخابات رئاسة الجمهورية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية على تيسير الأمور على المُسنين وذوي الهمم لإتمام عملية إدلائهم بالأصوات.

ووثقت الكاميرات في هذا الصدد قيام فرد أمن بمُساعدة مُسنة في الدخول والخروج من اللجنة بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهوورية.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعتين المُقبلتين تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيمت داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.