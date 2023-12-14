ارتفاع سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر.. الشيكارة وصلت لكام

سعر الدقيق.. ارتفع سعر الدقيق خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وقفز سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 14,700 جنيه للطن.

من المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى التاجر، حيث تحرص الوفد على تقديم كل الخدمات السعرية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الدقيق اليوم الخميس لدى التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

ارتفع سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,700 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وقفز سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,450 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,600 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

والجدير بالذكر أن الأسواق خلال الآونة الأخيرة شهدت عدة ارتفاعات لبعض السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.