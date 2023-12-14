تطوير مصر تنضم لتحالف قادة الأعمال الأفارقة (ABLC)

خلال مشاركتها فى مؤتمر cop28

أعلنت شركة تطوير مصر- إحدى شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر- جهود مشاركتها فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، وأبرزها توقيع اتفاقيات جديدة مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE) للانضمام لتحالف قادة الأعمال الأفارقة (ABLC)، وإطلاق مبادرة التحول المستدام للبيئة المبنية (BEST) بعد اختيار الدكتور/ أحمد شلبى ممثلًا عن شركة تطوير مصر بعضوية المجلس الاستشارى للمبادرة إلى جانب دعم مسابقة تطوير مصر للابتكار السنوية، إضافة إلى مشاركة «شلبي» فى عدد من الجلسات النقاشية بجناحى مصر والأمم المتحدة بالمؤتمر.

يأتى ذلك فى إطار حرص شركة تطوير مصر على المشاركة بمؤتمر COP28، المنعقد فى دبي، بالإمارات العربية المتحدة، للعام الثانى على التوالي، بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE)، وذلك لعرض رؤية الشركة فى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة، وجهودها الخاصة بالتحول الاخضر والمستدام، إلى جانب تبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية لاتباع معايير التنمية المستدامة على مستوى الشركة ومشروعاتها ومساندة جهود الدولة المصرية فى تحقيق رؤية 2023.

استهلت شركة تطوير مصر مشاركتها فى مؤتمر COP28، بالانضمام لتحالف قادة الأعمال الأفارقة (ABLC)، بعد تلقى دعوة من ساندا اوجيامبو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون القطاع الخاص والرئيس التنفيذى للميثاق العالمى للأمم المتحدة، نتيجة للشراكة الناجحة بين تطوير مصر وUNGCNE - لتصبح أحدث المنضمين للتحالف، الذى يعتبر الأول من نوعه على مستوى قارة افريقيا، ويضم قادة ما يقرب من 60 شركة من شركات القطاع الخاص الملتزمين بالعمل المناخى، تماشيًا مع الأسس والمعايير العالمية للاستدامة بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والسعى نحو خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة داخل القارة الأفريقية، ما يمنح الشركة فرصة للتنسيق مع شركات مماثلة وتبادل الخبرات والمعلومات التى تدعم منظومة التحول المستدام.

وبعد انضمام شركة تطوير مصر لـ ABLC، تمت دعوة الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، للمشاركة فى جلسة نقاشية بعنوان «إيجاد حلول مناخية مسئولة وقابلة للتنفيذ فى افريقيا» باعتباره أحدث أعضاء التحالف، وألقت الجلسة الضوء على أهمية توحيد الجهود وتعزيز البيئة التمويلية للمناخ مع مراعاة المساواة بين الجنسين، والتركيز على الكوادر الشابة لما لديهم من قدرات من شأنها أن تحقق تقدما إيجابيا فيما يتعلق بالعمل المناخي.

وشارك فى الجلسة، السيد/ أكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، الذى ألقى الكلمة الافتتاحية،كما ضمت كلا من السيدة/ ساندا اوجيامبو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون القطاع الخاص والرئيس التنفيذى للميثاق العالمى للأمم المتحدة، والدكتور/ محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والسيدة /تشيدو كليوباترا مبيمبا، مبعوثة رئيس الاتحاد الأفريقى للشباب، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال فى إفريقيا.

وتحدث «شلبي» خلال كلمته فى الجلسة عن أهمية توحيد الجهود بين شركات القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنى لدفع قاطرة التحول الأخضر والتنمية المستدامة، كما عرض تفاصيل الشراكة المثمرة بين شركة تطوير مصر و UNGCNE، وكيف تنج هذا التعاون عن تبنى الشركة لمفهوم الاستدامة بشكل أشمل متضمن الأبعاد الثلاثة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إضافة إلى إعلان شلبى عن إنشاء وحدة متخصصة للاستدامة بالشركة معنية بإصدار تقارير دورية حول أداء الشركة فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة للاستدامةESG وفقًا للمعايير والظوابط العالمية، علاوة على عمل الشركة على الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشروعاتها ومقراتها بشكل تدريجى حتى عام 2050 .

وفى نفس الصدد شاركت شركة تطوير مصر فى جلسة نقاشية بالجناح المصرى بمؤتمر COP28، تناقش البنية التحتية المستدامة والمبانى الخضراء، وشارك فى الجلسة كل من السيد/ أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة UNGCNE، والدكتور/ كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة، والسيدة/ ولاء الحسيني، المدير التنفيذى لUNGCNE .

وخلال الجلسة، عرض الدكتور/ أحمد شلبي، جهود تطوير مصر فى تبنى رؤية خاصة لتطبيق معايير التنمية المستدامة فى مشروعاتها منذ تأسيسها عام 2014 ، وذلك لإيمانها بأن التحول نحو الاستدامة لم يعد رفاهية، بل ان التنمية المستدامة أصبحت المحرك الرئيسى لجذب الاستثمارات وضمان استمرار وازدهار الشركات فى مجالها، ولذا أصبح من الضرورى التزام الشركات بتطبيق معايير التنمية المستدامة لا سيما للشركات الراغبة فى التوسع إقليميًا، خاصة وأن مؤسسات التمويل وعددا من الجهات الحكومية أصبحت تشترط تطبيق الاستدامة للحصول على التمويل أو الحصول على فرص استثمارية جديدة.

فى سياق متصل، وقعت شركة تطوير مصر اتفاقية مع UNGCNE، لإطلاق مبادرة التحول المستدام للبيئة المبنية (BEST)، وذلك بعد اختيار الدكتور أحمد شلبى ممثلًا عن شركة تطوير مصر، لعضوية المجلس الاستشارى للمبادرة، المعنية بتحول الشركات نحو العمل المستدام ، وتهدف المبادرة إلى وضع أسس وملامح واضحة لعملية تحول شركات القطاع العقارى والتشييد والبناء نحو العمل المستدام.

يتضمن المجلس الاستشارى لمبادرة BEST كيانات ومؤسسات محلية وعالمية فاعلة فى مجال الاستدامة إلى جانب UNGCNE، وتطوير مصر مثل شركة كليميت للاستشارات البيئية والهندسية والمنظمة العالمية لتصديق التصميمات الرائدة الخاصة بالطاقة والبيئة LEED، ويرتكز نموذج عمل المبادرة على أربعة محاور أساسية تتضمن نشر الوعي، وعقد ورش عمل مختلفة لتسهيل عملية نقل الخبرات فى هذا المجال، ومساعدة الشركات فى عملية قياس البصمة الكربونية لمشاريعهم ومقراتهم وإصدار التقارير الدورية اللازمة الخاصة بأداء الشركات فيما يتعلق بالتحول نحو العمل المستدام، وتمكين الشركات من الاستفادة بالتمويلات الخضراء ودعمهم فى عملية تنفيذ مبانٍ ومناطق ومشروعات تنطبق عليها معايير الاستدامة الكاملة، وبالتالى تأهيلهم للحصول على الشهادات والاعتمادات الخاصة بالمبانى والمشاريع الخضراء.

فى سياق آخر، وقعت «تطوير مصر» شراكة جديدة مع UNGCNE على هامش COP28 لتطوير مسابقة تطوير مصر للابتكار، وهى مسابقة سنوية تنظمها الشركة لمنح الفرصة للشباب المصرى لطرح حلول وأفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات المتنوعة التى يواجهها القطاع العقارى، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم UNGCNE بتنظيم منحة سفر للفائزين بالمسابقة إلى دولتى ألمانيا والدنمارك، وخلال الرحلة يتلقى الفائزون محاضرات فى كبرى الجامعات إلى جانب الحصول على الفرصة للالتقاء برؤساء تنفيذيين لأهم الشركات العالمية، بهدف تبادل الخبرات وعرض أفكارهم ومشروعاتهم الفائزة خلال المسابقة، يأتى ذلك فى ضوء حرص تطوير مصر على خلق جيل جديد من رواد الأعمال؛ بهدف دعم القطاع العقارى المصرى والاقتصاد الوطنى ككل.

واختتمت شركة تطوير مصر، مشاركتها فى مؤتمر COP28 بتوقيع اتفاقية مع شركة شنايدر إليكتريك - الرائدة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي- للاستفادة من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة أڤيڤا «AVEVA» لإدارة مرافق وخدمات مشروع إلمونت الجلالة بما يسهم فى تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.