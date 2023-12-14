أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الخميس، في البنوك المصرية والأجنبية، استقرارًا، وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

عملات عربية

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه و8.22 جنيه للبيع.

ولامس سعر للشراء الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.11جنيه للشراء و100.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.42جنيه للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.11 جنيه للشراء و100.09جنيه للبيع.