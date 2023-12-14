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الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكم موريتاني يقود مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

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ترتيب مجموعة فيوتشر في كأس الكونفدرالية

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مودرن فيوتشر يتلقي الهزيمة الأولى في الكونفدرالية على يد اتحاد العاصمة الجزائري

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري، يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع، ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.

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