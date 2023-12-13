الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جيش الاحتلال يستهدف النازحين بمراكز الإيواء ويحتجز النساء في غزة.. فيديو

سيدات يسيرن على الحطام
سيدات يسيرن على الحطام في غزة

قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال يواصل استهداف النازحين بمراكز الإيواء بغزة، شمالًا وجنوبًا، وقنصهم داخل مراكز الإيواء في خان يونس، وكانت آخرهم طفلة في أحد مراكز الإيواء قتلت برصاص قناص.

وأضافت أن القصف المدفعي شرق حي الشجاعية والزيتون مازال مستمرا، وكذلك على منطقة الصبرة والشيخ رضوان، مع تصاعد العنف الإسرائيلي واستهداف المدنيين وزيادة الإمعان في تعذيب الفلسطينيين.

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وذكرت أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق ارتكاب مزيد من الجرائم التي تدفع الفلسطينيين للتهجير، وكان آخرها الحديث الذي يدور عن تعذيب الفلسطينيين واختطاف النساء مع أطفالهن، ربما لاستجوابهن أو للتهجير.

وأوضحت أن الأنباء تتواتر عن اختطاف النساء مع أطفالهن في منطقة جباليا وقت الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحاول احتجاز هؤلاء النسوة للضغط على عناصر المقاومة المطلوبين، وأقام مراكز احتجاز في شرق شارع الرشيد ويجري التحقيق فيها.

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