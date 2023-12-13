أستاذ بجامعة القدس: الأمور تزداد سوءًا نتيجة تساقط الأمطار في قطاع غزة

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن آخر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على أننا في اليوم الـ 68 من حرب إسرائيل على غزة، موضحًا أن الأمور تزداد سوءًا نتيجة تساقط الأمطار في قطاع غزة بشكل كبير جدًا.

تعليق أستاذ بجامعة القدس:

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن قطاع غزة الآن في حالة يرثى لها، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “dmc”، اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث إنه يُقصف من الشمال إلى الجنوب، حتى رفح التي قيل إنها منطقة نزوح، قُصفت أمس وارتفع عدد الشهداء، منوهًا بأن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 18 ألف شهيد.

ونوه بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن أن هناك قرابة 5700 شهيد تحت الأنقاض، وأكثر من 50 ألف مصاب، مؤكدًا أن التصويت في الأمم المتحدة أمس على قرار وقف إطلاق النار في غزة حصد 153 صوتًا، وامتنع 23 صوتًا، مشيرًا إلى أن القرار يحمل قوة قرار مجلس الأمن، ولكن يحتاج قوة المجلس لتنفيذ قراره.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.

وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".

من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان.

وأوضح العالول، في إفادة صحفية، أن القرار الذي حظي بتأييد كبير وواسع، لا بد أن يُحدِث تأثيراً باتجاه الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة"، مبيناً أن القرار يعبر عن التأييد العالمي للحق الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.