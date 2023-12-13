أحمد وناس السعدي: التاروت وعلم الأبراج يهدفان إلى فهم الطبيعة البشرية

قال الدكتور أحمد وناس السعدي، خبير التاروت والأبراج، إن التاروت وعلم الأبراج هما جزء من العديد من النظم والممارسات التي تهدف إلى فهم الطبيعة البشرية وتوجيه القرارات والتوجيهات الشخصية بناءً على توقعات المستقبل.

وأوضح السعدي، أن تاريخ هذين المجالين يعود إلى آلاف السنين، حيث يمتد استخدام الأبراج إلى العصور القديمة في مختلف الثقافات، وكذلك التاروت الذي يعود أصله إلى القرن الـ 15 في أوروبا.

وتابع: "يعتبر التاروت وعلم الأبراج أدوات للتنبؤ بالمستقبل وفهم الخصائص الشخصية والعلاقات والفرص المحتملة.. قد ينظر البعض إلى هذه العلوم على أنها مجرد ترفيه أو اعتقادات خرافية، في حين يعتبرها البعض الآخر أدوات قيمة للتفكير الذاتي والنمو الشخصي".

ونوه خبير الأبراج، بأن علم الأبراج يؤثر على الناس على عدة مستويات، ففي المستوى الشخصي، يمكن أن يساعد الأفراد في فهم طبيعتهم وقدراتهم وتحديد أهدافهم واتخاذ القرارات المناسبة، وقد يكون لها تأثير إيجابي على تعزيز الثقة بالنفس وزيادة الوعي الذاتي.

من الناحية العاطفية، يوفرا رؤية حول العلاقات والتوافق المحتمل بين الأفراد، وقد يساعد الأفراد على فهم توقعات الشريك والتعامل مع التحديات العلاقاتية، وعلى المستوى الاجتماعي، يمكن أن يؤثر على الديناميكيات الاجتماعية والثقافية، حيث يعتبرون مرجعًا للتعرف على الصفات الشخصية والأنماط السلوكية، وقد يوفرون إطارًا لفهم الآخرين والتعاطف معهم.

واختتم الدكتور أحمد وناس السعدي، بالتأكيد على أن التاروت وعلم الأبراج لا يمتلكان قوة قاهرة لتحديد المستقبل بشكل قطعي، ولكنها أدوات توفر توجيهات وتنبؤات تعتمد على تراث ورموز وتفسيرات معينة. يعتمد تأثيرها على الاعتقاد والتفسير الشخصي لكل فرد.