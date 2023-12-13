وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان خطورة محاولات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزيرالخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جنيف اليوم الأربعاء ، نتائج اللقاءات التي أجرتها اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة مع عدد من المسؤولين الدوليين لحشد موقف دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وإيصال مساعدات إنسانية فورية كافية للقطاع..مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف صارم يفرض وقفه.

كما بحث الوزيران ، على هامش أعمال منتدى اللاجئين الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم ، الأوضاع في سوريا حيث حذر الصفدي من استمرار محاولات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن.

وقال الصفدي : إن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمنع استمرار هذا التهديد لأمن الأردن الوطني، بما في ذلك ضرب وملاحقة المجرمين الذين يعتدون على أمن الأردن أينما وجدوا.

وأشار إلى أن المسؤولين عن الاعتداء على أمن الأردن أمس الأول /الثلاثاء/ الذي ارتقى نتيجته الشهيد الوكيل الأول إياد عبدالحميد النعيمي، وأصيب خلاله أحد أفراد القوات المسلحة أيضاً لن يفلتوا من العقاب وسيدفعون ثمن عدوانهم وجريمتهم.