الإدارة العامة للمرور تحرر 23 ألف مخالفة على الطرق السريعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23240) مخالفة مرورية متنوعة.



وفي سياق منفصل قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل السائق المتهم في الحادث الذى تسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، والذى أدلى باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

وقال المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت أحاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

التقرير الطبي للفنان أشرف عبد الغفور

كشف التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.