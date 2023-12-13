هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تكرم تمريض المستشفيات

كرم الدكتور محمد سامى ، مدير فرع هيئة الرعايةالصحية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، طاقم تمريض هيئة الرعايةالصحيةبجميع المستشفيات والوحدات الفرعية بالإسماعيلية، لأمانتهم والحفاظ على جودة الخدمة الطبيةالمقدمةللمرضى وحسن التعاملمعالأزماتوالكوارثبالمحافظةبالمتابعةالمستمرةوالميدانيةلمستجداتالخدمة الطبية.



وأكد الدكتور محمد سامى، أن طاقم التمريض بالهيئة يعمل بجودة عالية فى الخدمة الطبية وقدم الشكرإلى نقيبة التمريم مس هيام النسر ، وقدم الشكر إلى نهلة كامل مدير تمريض فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ومس هبة معاطى نائب تمريض الفرع وفريق التمريض الهيئة

أكد سامى، جودة الخدمة الطبية تأتى من الدورات التدريبية المستمرة والميدانية إلى فريق التمريض طبقا لتوجهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الأولية ومساعد وزير الصحة والسكان المصري

وشمل التكريم 55 فرد من التمريض وتم تكريم كل من الدكتور حسن كساب مدير المجمع الطبىبالإسماعيلية، و رئيس هيئة التمريض، وفريق التمريض وشمل التكريم كل من الدكتور محمد عبدالعظيم على جهودة فى الانتهاء من اعتماد والانتهاء من قسم زراعة الكلى بمجمع 30 يونيو الدول للكلى والمسالك البولية

وفى تصريح خاص أعلن دكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تجديد الثقة فى دكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية.



حضر التكريم فريق هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية دكتور محمد جبريل مرير عام مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ودكتور على رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية والدكتور أحمد عبداللطيف نائب مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية ومنال إبراهيم مدير إعلام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية