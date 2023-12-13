مشتريات عربية تدفع البورصة للصعود بمكاسب 58 مليار جنيه في ختام التعاملات

استردت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء جزءًا من خسائرها التي تكبدتها مؤخرًا نتيجة عمليات جني الأرباح.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 58 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.668.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.9% ليصل إلى مستوى 24773 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 363 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 4.2 مليار جنيه.