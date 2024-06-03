الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يقتحم تقوع
الاحتلال يقتحم تقوع

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت وفتشت منزل المواطن محمد محمود العمور دون أن يبلغ عن اعتقالات.

استشهد 12 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اعلنت مصادر صحية استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

وقال مراسلونا إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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