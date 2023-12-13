80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها.. طبيب يكشف (فيديو)

كشفت الدكتورة جميلة نصر عضو جمعية القلب، عن روشتة توعوية للوقاية من أمراض القلب، موجهة عدد من النصائح للمواطنين، مؤكدة أن 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها.

أمراض القلب

وأشارت عضو جمعية القلب، خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة “الأولي”، إلى أنه عندما يدير الشخص حياته بشكل فيه وقاية جيدة، سيحدث وقاية من أمراض القلب، مؤكدًا أنه لا يجب على الشخص أن يكون لديه توتر نفسي، والابتعاد عن التدخين، وأن نكون مبتسمين بالصباح الباكر.

وأضافت أن أرخص كبسولة عرفها التاريخ هو المشي، والمشي يقوم بعمل وقاية من 20 مرضا مزمنا، وتناول الطعام الصحي أيضا.

نشر علماء في المعاهد الوطنية للصحة في نيويورك مقالًا عن الأشكال غير النمطية من احتشاء عضلة القلب، وأعراض مثل: هذه النوبات القلبية غير مهمة لدرجة أن الاضطراب خفي.

طرق اكتشاف النوبة القلبية الخفية

ووفقًا لموقع “هيلث شوت”، أظهرت دراسة استقصائية أجريت على 1800 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين ليس لديهم شك في صحة قلوبهم الجيدة، أن ما يقرب من 8٪ من الأشخاص لديهم ندوب في عضلة القلب، والتي لم يشكوا فيها حتى، وتبين أن نصف هذه الحالات كان لدى الأشخاص احتشاء عضلة القلب مخفيًا.

عانى هؤلاء المشاركون من أعراض الأزمة القلبية ولكنهم أخطأوا في اعتبارها اضطرابًا آخر وعلى وجه الخصوص، عانوا من الغثيان أو القيء، والتعب الشديد وضيق التنفس، وألم في الفك والرقبة.

وفي الأشكال غير النمطية من النوبة القلبية، يمكن أن يكون الألم في أماكن مختلفة، ولكن ليس في القلب، لذلك في بعض الأحيان لا تسمح لنا الأعراض بتحديد طبيعة النوبة بدقة وقال الخبراء: "أو قد لا يكون هناك ألم على الإطلاق، وفي هذه الحالة قد يكون الموت فوريا".

يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين لديهم أقارب يعانون من أمراض القلب والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك المدخنين، تجنب الأزمة القلبية الخفية بطريقة واحدة فقط - من خلال زيارة الطبيب المعالج بانتظام وطبيب القلب.