حفنة من اللوز يوميًا تحمي من أمراض القلب.. دراسة توضح

تناول حفنة من اللوز يومياً يزيد من مستويات الكولسترول "الجيد"، الذي يحمي من أمراض القلب، يكفي تناول 43 جرامًا فقط من المكسرات يوميًا لزيادة مستويات الكوليسترول الجيد بنسبة 19% وإزالة الترسبات غير المرغوب فيها من الشرايين.

أظهر علماء من جامعة بنسلفانيا أن حفنة من اللوز تزن 43 جراما كافية لزيادة مستوى الكولسترول "الجيد" في الجسم بنسبة 19%، ويساعد اللوز أيضًا على إزالة ما يسمى بالكوليسترول "الضار" من الدم، والذي يشكل لوحة على جدران الشرايين تسبب أمراض القلب.

ويؤكد العلماء أنه إذا تمكن الناس من إدراج اللوز في نظامهم الغذائي، فيمكنهم توقع العديد من الفوائد الصحية، وهذه المكسرات ليست علاجًا سحريًا، ولكن عند تناولها باعتدال، يمكنها تحسين صحة الشخص بشكل كبير.

وقام مؤلفو الدراسة بمراقبة مستويات الكوليسترول لدى 48 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 65 عامًا والذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول "الضار"، واستمرت الملاحظات لمدة 6 أسابيع.

واتبع المشاركون نفس النظام الغذائي تقريبًا، باستثناء أن بعض المتطوعين حصلوا على 43 جرامًا من اللوز الكامل غير المملح يوميًا، بينما تناول آخرون كعكة الموز مع الزبدة يوميًا، ولتقييم التغيرات في نسبة الكوليسترول، أجرى المشاركون في الدراسة اختبارات الدم في بداية التجربة وبعد 6 أسابيع.

وأظهرت النتائج أن تناول حفنة من اللوز يوميا أدى إلى تحسن كبير في مستويات الكولسترول "الجيد" بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المكسرات عززت عمل الكولسترول بنسبة 6.4%، مما يعني درجة أكبر في إزالة لويحات الكولسترول من الشرايين.

وسبق أن أظهر فريق آخر من الباحثين أن تناول اللوز والجوز وجوز البقان يحسن معدل البقاء على قيد الحياة لضحايا سرطان القولون والمستقيم بنسبة 57%.