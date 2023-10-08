العثور على طريقة بسيطة لتجنب أمراض القلب

نشرت مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) على صفحاتها بيانات تم الحصول عليها في دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة هارفارد في بوسطن، ووجد هؤلاء الخبراء أن تناول المكسرات له تأثير وقائي قوي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

يقول الخبراء إن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني، تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولحماية عضلة القلب، أوصوا بتناول حفنتين فقط من المكسرات المختلفة أسبوعيًا.

وشملت الدراسة التي أجراها أطباء أمريكيون 210 آلاف شخص، لاحظ الأطباء كيف يؤثر تناول الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق وجوز البقان والفول السوداني على نظام القلب والأوعية الدموية (تذكر أن هذا المنتج ليس جوزًا)، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص، أو أكثر من المكسرات أسبوعيًا كان لديهم أكبر انخفاض في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي (CHD) على وجه الخصوص، انخفض احتمال إصابتهم بأمراض الشريان التاجي بنسبة 20٪، وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى - بنسبة 14٪.

وأشار الباحثون إلى أن تناول المكسرات مرتين في الأسبوع أظهر تحسنًا ملحوظًا في وظائف القلب، على وجه التحديد، كان الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني، أو الجوز مرتين، أو أكثر في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية بنسبة 13٪ و15٪، على التوالي، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المكسرات.

خلال الاختبارات، أظهر الجوز أقوى الإمكانات الصحية وذكر الباحثون أن استخدامها المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21% وجميع أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.