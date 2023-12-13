سالمان: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية صورة مشرفة أمام العالم

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وصورة مشرفة للدولة المصرية أمام العالم.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الجميع يعلم أن الفترة التى تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتف من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريين على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات ليدلون بأصواتهم ويقولون كلمتهم في تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

وتابع النائب مصطفى سالمان، أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفا واحدا خلف الدولة في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها، وأداء الواجب الوطني الذي نص عليه دستور مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نزول الشعب المصري للتأكيد على حقوقه السياسية والدستورية فى كافة المحافل الانتخابية من أجل الاختيار الأفضل الذي يدعم جهود التنمية والبناء وتحقيق الاستقرار.