وزير الشباب : الدولة المصرية تعطي كل الدعم والتسهيلات لجذب وتنظيم كبرو الأحداث الرياضية العالمية

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة المصرية وتوفير كل السبل وأوجه الدعم لجذب المزيد من الاحداث الرياضية العالمية وتنظيمها بمصر منوها على امتلاك الدولة المصرية البنية التحية الرياضية على اعلى مستوي وامتلاك مصر لكافة المقومات لانجاح اقوي الاحداث والفاعليات الرياضة بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك اثر اطلاق وزير الرياضة اليوم الجمعة لبطولة ايرون مان والتى تأتى ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر الى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمحافظة على التعاون والجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة من المحافظة لانجاح مهرجان البحر الأحمر.

وقال وزير الشباب والرياضة ان هذا الحدث يمثل الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص ممثل فى شركة ايجل منظمة الحدث اليوم

فيما اثنى وزير الشباب والرياضة على جهود مجموعة العمل بالادارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة احمد عبد الخالق .

أضاف صبحي ان هذا الحدث يعد واحدا من اهم الاحداث الرياضية والتى تمثل الاستراتيجية الرياضية المصرية ، مشيرا الى اننا منذ فترة وجيزة وتحديدا فى محافظة جنوب سيناء قد نظمنا حدث عالمى اخر لا يقل اهمية عن حدث اليوم وهو سباق "تور دي فرانس"

مضيفا وزير الرياضة اننا قد نجحنا فى تنظيم : ٣٢١" بطولة ما بين دولية وقارية وعربية خلال الفترة الماضية .

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا نقوم بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى استمرار الحراك و والعمل فى جميع الجهات وهو ما ننفذه فى وزارة الشباب والرياضة بالسير قدما نحو العمل وتنظيم واستضافة كبري الفاعليات الرياضية العالمية .

واكمل وزير الشباب حديثه ، من هنا نتوجه بخالص التعازي للشعب الفلسطينى فى ضحاياه وقلوبنا جميعا معهم .

الجدير بالذكر أن بطولة Iron Man تُعدُّ واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بتنظيم فريق ايجلز بالتعاون مع الاداره العامة للسياحة و الفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من دول مختلفة حول العالم.

كما شارك في البطولة ما يقارب 1000 متسابقًا من 52 دولة مختلفة، يتراوح أعمارهم بين 18 و72 عامًا، وتعد سلسلة ايرون مان وايرون مان 70.3 من التجارب الفريدة من نوعها لعشاق رياضة الترياثلون على المستوى العالمي، وتعتبر هذه النسخة الثالثة في مصر، حيث شهدت مشاركة أكثر من 5000 رياضي خلال نسختى العام الماضي بالإضافة الي النسخة الحالية .

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