السيسي يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.