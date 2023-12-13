نيابة القاهرة الجديدة تقرر حبس 6 متهمين بالتعدي على شاب بالقطامية

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، قراراً بحبس 6 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتعدي على شاب وإصابته بـ"كوريك" بغرض سرقة سيارته بمنطقة القطامية.

كما وجهت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة) وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثًا إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

سقوط 3 أشخاص بالجيزة لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات





تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لإستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم ، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال)وبحوزتهم (5 لوحات معدنية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

