ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلا بحوزته كمية لمخدر البودر، الحشيش الاصطناعي - بمطروح بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة عاطل في مطروح

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة مطروح، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،000،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ، لقطاع الأمن العام، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.