الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة عاطل في مطروح

صورة المتهم والمضبوطات
صورة المتهم والمضبوطات

ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلا بحوزته  كمية لمخدر البودر، الحشيش الاصطناعي -  بمطروح بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

txt

الداخلية تضبط عاطلًا يروج 175 طربة حشيش بالإسكندرية

txt

الانتخابات الرئاسية .. “الداخلية” تواصل متابعة تأمين سير عملية الإقتراع لليوم الثانى بكل المحافظات

ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة عاطل في مطروح

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة مطروح، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،000،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ، لقطاع الأمن العام،  واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

مواد متعلقة

سقوط مالك مخزن بحوزته مسامير ربط أبراج ضغط عالٍ بالإسكندرية

الأمن يضبط 31 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهمًا

الداخلية تضبط عاطلًا يروج 175 طربة حشيش بالإسكندرية

‏73 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

رصد 173 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

أمن المنافذ يقود حملات مكثفة على مدار 24 ساعة

القبض على لصوص المواطنين بالإكراه في حملة أمنية بالجيزة

القبض على مدير بازار بالمنوفية وآخر بالبحر الأحمر بحوزتهما عملات أجنبية
الجريدة الورقية