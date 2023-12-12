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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن العام .. ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنوفية والدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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الأمن العام ..ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنوفية والدقهلية 

كانت البداية في مديرية أمن المنوفية، حيث تم  ضبط “عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا”،  وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وفي مديرية أمن الأقصر ، تم ضبط "عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين).

وتم  ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية). في مديرية أمن الدقهلية ،  وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين")، و بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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