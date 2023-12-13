دعاء وقت السحر أثناء السفر

هناك الكثير من الأدعية للسفر في أوقات السحر، قد وردت في كتب السنن النبوية، عن سيدنا رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنها دعاء (سَمِعَ سَامِعٌ بحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا باللَّهِ مِنَ النَّارِ).

أما دعاء المسافر إذا أمسى وأقبل عليه الليل، فهو :(يا أرضُ ربِّي وربُّكِ اللَّهُ، أعوذُ باللَّهِ من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، أعوذُ بكَ من أسَدٍ وأسوَدَ، ومنِ الحيَّةِ والعقربِ، ومن ساكنِ البلدِ ، ووالدٍ وما ولدَ) .

كذلك هناك دعاء المسافر إذا نزل منزلاً، ونقول فيه: (أعوذُ بِكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ من شرِّ ما خَلقَ)، من قالها لَم يَضرَّهُ شَيءٌ حتى يَرْتَحِلَ مَن مَنْزِلِه.



