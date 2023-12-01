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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد حلقة دعاء فاروق وزوجها في برنامج "واحد من الناس"

دعاء فاروق وزوجها
دعاء فاروق وزوجها

 تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.

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وتكشف الحلقة عن أسرار وكواليس خاصة تذاع حول اصابة زوج  الإعلامية دعاء فاروق، بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضا محنة المرض لها والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها علي هذه الأزمة الصحية.

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب، وتكشف دعاء خلال الحلقة أن حبيبها أصغر منها سنًا، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في برنامجها.

ويتحدثان خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية "روكي".

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