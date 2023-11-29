دعاء الغروب.. أفضل الأوقات التي يستجاب فيها

يُعدّ دعاء الغروب من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ولذلك يحرص المسلمون على الدعاء عند الغروب، وذلك بترديد الأدعية المأثورة أو الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

يتعدد دعاء الغروب بعدّة صيغٍ منها:

الدعاء بالهداية والتوفيق: "اللهم اهدني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولّني فيمن تولّيتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرّ ما قضيتَ، إنك تقْضي ولا يُقْضى عليكَ، إنه لا يَذِلّ من والَيتَ، ولا يعزّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربّنا وتعالَيتَ".

الدعاء بالمغفرة والرحمة: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجِلّه، أوّله وآخره، علانيته وسِرّه".

الدعاء بالرزق والسعة: "اللهم ارزقني رزقاً واسعاً طيباً، مباركاً فيه".

الدعاء بالحفظ والسلامة: "اللهم احفظني في سمعي وبصري، واحفظني في زوجي وأهلي، واجعلني شاكراً لنعمتك، مثنياً بها عليك، قابلاً بها".

الدعاء بالنصر على الأعداء: "اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين، واخذل أعداءنا وأعداء الدين".

الدعاء بالعتق من النار: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال".

الدعاء بالسلامة من الشرور: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل".