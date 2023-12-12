طفل يقلد والدته في لجنة بالأقصر.. ويستخدم الحبر الفسفوري

حرصت إحدى سيدات الأقصر على اصطحاب نجلها داخل اللجنة اثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحاول الطفل تقليد والدته خلال عملية التصويت، فتسلم من والدته بطاقة التصويت، وقام هو بوضعها داخل صندوق الاقتراع، نيابة عن والدته.

وفي لفتة إنسانية طريفة، حاول الطفل تقليد والدته بغمس يديه بالحبر الفسفوري، إلا أنه غمس أصبعه في عجالة، وبادر بالخروج من اللجنة لشعوره بالحرج، إلا أن رئيس اللجنة المستشار بسام أسامة، لم يتركه يغادر دون أن يخوض التجربة التي رغبها الطفل، واعاده إلى اللجنة، وسمح له باستخدام الحبر الفسفوري، في محاولة لتحقيق رغبة الطفل، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الطفل وبدا في ابتسامته، وفرحته داخل اللجنة.

يشار إلى أن لجان الأقصر شهدت في الفترة المسائية، إقبال للناخبين، خلال الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.