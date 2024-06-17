الإثنين 17/يونيو/2024 - 05:59 م 6/17/2024 5:59:47 PM

منظومة التأمين الصحى هى أمن وأمان المرضى وضمانة صحية لا تكلف المريض جنيهًا واحدًا، ولذلك فإن الدولة تهتم بهذه المنظومة وتجعلها فى تطور مستمر، ولذلك تختار وزارة الصحة قيادات التأمين الصحى بعناية فائقة وبالطبع مجهودات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة معروفة للكافة للنهوض بالقطاع الصحى وخاصة التأمين الصحي.

وإذا تحدثنا عن هذا القطاع بالإسكندرية نجد أن التأمين الصحى يشهد أفضل حالاته بفضل مجهودات الدكتور أيمن كامل مدير التأمين الصحى بالإسكندرية، فهو دائمًا يراقب ويتابع المستشفيات التابعة للتأمين ويقوم بزيارات مفاجئة للوقوف على سير العمل بالقطاع بجميع فروعه، ولذلك فإن المنظومة تطورت كثيرًا، ويتلقى المواطن السكندرى خدمة ممتازة فى جميع المستشفيات والمراكز التابعة للتأمين، وبناء على التحديث الحاصل الأن أصبح المواطن يتعامل مع مستشفيات التأمين ويرفض التعامل مع المستشفيات الخاصة التى تلهب ظهر المريض وأصبحت أسعار الخدمة مغالاة جدًا وحتى الغنى الآن لا يستطيع دخول المستشفيات الخاصة، لأن بعضها تحولوا إلى جلادين ويطلبون مبالغ خيالية ليست فى مقدور المرضى، فكان الحل هو اللجوء إلى التأمين الصحى للمستفيدين من الخدمة وخاصة أن مستشفيات التأمين تجرى كل أنواع العمليات وتعطى كل أنواع الأدوية والعلاجات للمريض بالمجان حتى ولو كانت الأدوية غالية، فالخدمة الطبية فى مستشفيات طوسون وكرموز وجمال عبدالناصر أصبحت على أعلى مستوى، وأيضًا عمليات القسطرة متوفرة فى كل مستشفيات التأمين والأجهزة التعويضية وزرع القوقعة.

والأسبوع الماضى تفقد الدكتور أيمن كامل الإنشاءات الجديدة بالعيادات بعد تطويرها بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الجديدة، أيضًا تقدم مستشفيات التأمين خدمات جراحات الأورام وعلاجها، وسيتم افتتاح قسم عمليات القلب المفتوح بمستشفى جمال عبدالناصر الشهر القادم مع العلم أن مستشفى الطلبة يقوم بعمليات القلب المفتوح للصغار.

ويقدم قطاع التأمين بالإسكندرية خدمات جليلة من خلال اهتمام الدكتور أيمن كامل بالمشاركة فى جميع القوافل الطبية ومبادرات رئيس الجمهورية ويتعاون أيضًا مع المجتمع المدني.

بقى لنا أن نقول إن المدير الناجح يجعل كل المنظومة ناجحة وتصب هذه المجهودات فى النهاية لصالح المواطن السكندري.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية