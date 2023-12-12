أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالإسماعيلية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

واصل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن محافظة الإسماعيلية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي انطلقت أول أمس الأحد ١٠ ديسمبر الجاري وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

وأعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، عن تقديرهم لجهود اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وما لمسوه من تمركز الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في كافة المقرات الانتخابية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين، هذا بالإضافة إلى تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، علاوة على إقامة تندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

كما وجهوا الدعوة لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، باستمرار المشاركة السياسية الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله القانون.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ أمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.

ومن الجدير ذكره، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

واشارة النائب عصام دياب أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية كانت ملحوظة ووعى اهالى الإسماعيلية ظهر فى تلك الانتخابات الرئاسية وكان الخروج مشرف من الشباب والمرأة والمسنيين وجميع الطوائف والمسيرات كانت تجوب جميع شوارع الإسماعيلية وقراها ومراكزها