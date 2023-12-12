اللواء الشريف يتققد لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية



وسط إقبال كبير من الناخبين وأجواء من الفرحة، يتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عددًا من اللجان الانتخابية قُبيل الساعات الأخيرة من انتهاء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقد أشاد اللواء محمد الشريف بالوعي السياسي لأهالي الإسكندرية والذي ظهر في كثافة الإقبال والمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.

كانت قد شهدت لجان الإسكندرية توافد من المواطنين خاصا فى الساعه الاخيرة قبل غلق الصناديق للمشاركة فى التصويت والادلاء بصوتهم الانتخابى

حرصا المواطنين على اصطحاب اطفالهم رغم سقوط امطار متوسطه على اماكن متفرقة بالإسكندرية وذلك لرسم الفرحة وتعليمهم المشاركة السياسية وابداء الراى

اكدت احد الاطفال ريتاح صلاح طالبة حرصنا على الحضور عقب المدرسة مع والدتنا للمشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية ولكى نشعر بالفرحةوالفخر اننا