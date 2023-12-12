بالصور.. إقبال كبير لكليات جامعة الأزهر بالوجه البحري على الانتخابات الرئاسية

حرص منسوبو جامعة الأزهر من القيادات بداية من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة كل في موقعه؛ على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن الحبيب عن طريق الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م في القاهرة.

وفي هذا الإطار حث الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري بطنطا، منسوبي جامعة الأزهر بطنطا على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م بوصفها واجبًا وطنيًّا.

حيث قام بالمرور علي كليات الفرع ومتابعة لجنة المغتربين بطنطا بنفسه في ظل إقبال كبير من منسوبي جامعة الأزهر بطنطا.

المشاركة الفاعلة في العرس الديمقراطي

وقد حرصت كليات جامعة الأزهر بطنطا "بنين وبنات" عمداء ووكلاء، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطلاب، والطالبات على المشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي الكبير وسط إقبال منقطع النظير، وأشادة كبيرة بفريق (طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر)، رافعين علم الوطن وواضعين نصب أعينهم العبور إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.

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