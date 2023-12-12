بالصور.. مشاركات واسعة لمنسوبي كليات جامعة الأزهر بالقاهرة في الانتخابات الرئاسية

حرص منسوبو جامعة الأزهر، من القيادات بداية من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة كل في موقعه؛ على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن الحبيب جمهورية مصر العربية عن طريق الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م في القاهرة.

وفي هذا المسار كانت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة "بنين وبنات" (بكافة مستوياتها) عمداء ووكلاء، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطلاب، والطالبات في طليعة الصفوف أمام لجان الانتخابات الرئاسية وسط إقبال منقطع النظير وأشادة كبيرة بفريق (طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر)، رافعين علم الوطن وواضعين نصب أعينهم العبور إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.

رئيس جامعة الأزهر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي الشعب المصرى

في ذات السياق أدلى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وذلك بمقر اللجنة الفرعية رقم: (4) بمقر مدرسة أحمد عرابي الابتدائية قسم دار السلام.

وحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، المواطنين على النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري يعكس وعي الشعب، مشيرًا إلى أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني يجب الحرص على المشاركة فيه، مشيرا إلى أنه واجب الوقت.

التضحية من أجل رفعة راية الوطن عالية خفاقة

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالشعب المصري العظيم الذي يبرهن ويؤكد في كل المواقف على وطنيته وحبه للوطن، والتضحية من أجل رفعة رايته عالية خفاقة حتى تظل مصر الكنانة دائما وأبدا واحة للأمن والأمان.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024م تجري داخل البلاد على مدار ثلاثة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء، من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنةً بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.