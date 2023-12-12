الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 06:52 م 12/12/2023 6:52:35 PM

إن ما نراه الآن من دمار وموت آلاف من شباب وأطفال ونساء أبناء فلسطين بغزة يدل دلالة قاطعة على الأطماع الصهيونية مدعومة من أمريكا وإنجلترا لارتكاب المجازر القاتلة ضد شعب أعزل لا يمتلك من أسلحة الدفاع عن نفسه، ليقوم مجرمو الحرب بحرق المدن وإبادة جماعية وطرد السكان بإرهابهم بالدمار. ولم نرَ على مدار الحروب العسكرية من حاول طرد شعب من بلاده لمجرد أطماع، إن هؤلاء الصهاينة لم يوقفهم لا مجتمع دولى ولا قوى عظمى ولا اتحاد عربى لأننا لا نتعظ أن اليوم غزة وغداً دمشق وغداً طرابلس وغداً بيروت وتتوالى الأحداث.

أفيقوا يا أمتنا العربية والإسلامية، أمامكم أعداء يريدون خيرات بلادنا هم أعداؤنا على مر التاريخ والأزمان، إن فلسطين لن ينقذها إلا اتحادكم على قلب رجل واحد لدحر الأعداء المتربصين، ولا تعتمدوا على أحد إلا الله والمخلصين من أبناء الأمة.. اتفقوا والتزموا يا أمة العرب.