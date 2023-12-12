حملة د.عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي ينصهر فيه الجميع حبًا للوطن

أشاد النائب عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، بالحكومة المصرية والانتخابات الرئاسية التي تمثل عرس ديمقراطي جميل في أكبر استحقاق لاختيار ارفع منصب في البلاد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة صدى البلد، أن العرس الديمقراطي بوتقة جميلة ننصهر فيها في حب الوطن.



ولفت النائب عيد هيكل، المنسق العام للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن الحكومة وكافة الجهات السيادية على مسافة واحدة من كل المرشحين.



وأضاف أن الانتخابات تسير في سهولة ويسر، والدكتور عبد السند صرح إعلاميا بأن هناك عرس ديمقراطي وحيادية وشفافية تامة وهذا أساس العملية الانتخابية، مضيفا أن الدولة منحت الحرية الكاملة لكل مرشح لعرض برنامجه بكل حرية وأريحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.