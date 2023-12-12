حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل مقر الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، أثناء مواصلتهم متابعة مجريات التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

د. عبدالسند يمامة يدعو للتصويت بكثافة

وفي سياق متصل، قال د. عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي رئيس حزب الوفد، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أي مشاكل أو شكاوي حول العملية الانتخابية، وبإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية.

ودعا "يمامة"، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وحسن الاختيار ما بين البرامج الانتخابية للمرشحين.

وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى ان برنامجه طرح حلا للمشاكل الاقتصادية للدولة المصرية بصورة علمية وبتحليل علمي، وكيف ستكون مصر بعد الانتخابات حال فوزه بالانتخابات.

حملة الدكتور عبدالسند يمامة توجه الشكر للناخبين

من جهته، وجه الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: “إن هذا الحشد الكبير للمواطنين الذين خرجوا ويدلوا بأصواتهم يعرفون قيمة مصر ومكانتها ويدركون أن صوتهم فارق”.

وأضاف "محسب"، أن الحملة أصدرت بياناً منذ قليل أبدت فيه سعادتها، موجهة الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد، مطالبة بالمزيد، ليس طمعا ولكن كرما في أخلاق الشعب، بالتوافد غدا بشكل أفضل لصورة مصر قبل أي شيء، واختيار المرشح الذي يرى فيه الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن الحملة لاحظت بأن هناك الكثير من اللجان لا يوجد بها أوراق الاقتراع بطريقة برايل، وعند توجيه هذه الشكوى لأكثر من مستشار أشاروا إلى أن عدداً من تقدم في اليوم الأول للانتخابات أنهى الورق فلم يكن هناك توقع بإقبال ذوي الهمم أكبر مما كان متوقعاً، متعهدين بأن يكون هناك توفر لهذه الأوراق غدا.

وأوضح أن تخصيص لجنة واحدة للمغتربين غير كافية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بتخصيص لجنة ثانية للمغتربين غدا، نظرا لكبر محافظتي القاهرة والجيزة.