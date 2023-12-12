لماذا خسرت Epic قضية Apple وفازت ضد جوجل؟

بعد أسابيع من القتال القانوني بشأن احتكار Google المزعوم لمتجر التطبيقات، حققت Epic Games فوزًا حيث حكمت هيئة المحلفين لصالح صانع Fortnite. في قضية Epic vs Google، وجدت هيئة المحلفين أن Google حولت متجر تطبيقات Google Play وخدمة Google Play Billing إلى احتكار غير قانوني يخنق المنافسة.

ماذا قالت المحكمة

وبعد بضع ساعات من المداولات، وافقت هيئة المحلفين بالإجماع على أن شركة جوجل تحتكر توزيع تطبيقات أندرويد وخدمات الفوترة داخل التطبيقات. كما اتفقت على أن جوجل لجأت إلى ممارسات مناهضة للمنافسة في السوق وأن تعاملاتها مع مصنعي المعدات الأصلية كانت أيضًا مناهضة للمنافسة.

رفعت Epic قضية منذ حوالي ثلاث سنوات وخاضت أولاً معركة قانونية مع شركة Apple بشأن مشكلة مماثلة تتمثل في فرض رسوم تصل إلى 30٪ على جميع المعاملات التي تتم من خلال متجر التطبيقات. تمامًا مثل Google، لا تسمح Apple بمتاجر التطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية. ومع ذلك، خسرت Epic معركتها ضد شركة Apple قبل عامين.



لماذا تختلف Epic عن Google؟



على الرغم من وجود نفس المشكلة الأساسية المتمثلة في فرض عمولة على جميع المعاملات على متجر Play وحظر عمليات الدفع من طرف ثالث، فقد تحولت بعض الأشياء ضد Google. بلغة الشخص العادي، كان الأمر يتلخص بشكل خاص في صفقات تقاسم الإيرادات السرية بين جوجل وصانعي الهواتف الذكية ومطوري الألعاب الكبار، والتي أبرمتها الشركة لإبعاد متاجر التطبيقات المنافسة.

على سبيل المثال، في شهادة قدمتها شركة Epic Games، وافقت جوجل على دفع 8 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لشركة سامسونج لجعل متجر Play، إلى جانب محرك البحث والمساعد الصوتي الخاص بها، هو المتجر الافتراضي على الأجهزة المحمولة للشركة. تم الإبلاغ أيضًا عن احتمال إبرام صفقات مماثلة مع مصنعي المعدات الأصلية الآخرين الذين يستخدمون نظام Android من Google لتشغيل هواتفهم.

ليس هذا هو الحال مع شركة Apple لأن نظام التشغيل iOS لا يتم استخدامه من قبل أي مصنع آخر غير شركة Apple، وبالتالي قرر القاضي أن المعركة لا علاقة لها بالتطبيقات.



صفقة سبوتيفي



الشيء الآخر الذي يبدو أنه جذب انتباه هيئة المحلفين هو الصفقة مع Spotify، والتي سُمح لها بتجاوز عمولة متجر Play عندما يدفع الأشخاص باستخدام خيار الدفع الخاص بـ Spotify.

دفعت Spotify لشركة Google عمولة قدرها 4% إذا قام المستخدمون بالتسجيل للحصول على الخدمة من خلال Google - وهي نسبة عمولة أقل بكثير (15%) من التطبيقات الأخرى للاشتراكات المدفوعة من خلال متجر Google Play.



ما الذي تريده Epic من هيئة المحلفين؟



لم ترفع Epic دعوى قضائية ضد الشركة للحصول على تعويضات مالية ولكنها تريد الحرية لشركة Epic والمطورين الآخرين في تقديم متاجرهم دون قيود. يسعى صانع Fortnite أيضًا إلى الحرية الكاملة في استخدام نظام الفوترة الخاص به وبند مكافحة التحايل "فقط للتأكد من عدم قدرة Google على إعادة تقديم نفس المشكلات من خلال بعض الحلول الإبداعية البديلة".

ومع ذلك، فإن القاضي، الذي سيقرر ما هي العلاجات المناسبة في القرار الشهر المقبل – الطلب الأخير لشركة Epic لن يحدث.

وقال القاضي: "نحن لا نصدر أوامر قضائية بعدم خرق القانون... إذا كانت لديك مشكلة، يمكنك العودة".

وسيجتمع الطرفان مع القاضي في الأسبوع الثاني من شهر يناير لمناقشة العلاجات المحتملة.