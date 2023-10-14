إتاحة The Evil Inside على متجر Epic Games Store مجانًا

ستكون لعبة The Evil Inside متاحة مجانًا الأسبوع المقبل على متجر Epic Games Store. العنوان الذي يبلغ عمره ما يقرب من عقد من الزمن هو لعبة رعب البقاء من إبداع Resident Evil Shinji Mikami، الذي غادر Bethesda في وقت سابق من هذا العام. ستكون اللعبة مجانية للمطالبة بها على Epic في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر.

تضعك اللعبة في مكان المحقق Sebastian Castellanos الذي يجد نفسه منغمسًا في عالم مروع مليء بالوحوش والفخاخ الكابوسية. تتكشف أحداث The Evil Inside من منظور شخص ثالث حيث يستخدم Castellanos التخفي وأي أسلحة وموارد يمكنه جمعها معًا لكشف لغز بيئته وRuvik الشرير. يقف الخصم شديد الذكاء على الخط الفاصل بين الرجل المجنون والروح المعذبة وهو يقود آلة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو جهاز معقد يمكنه ربط العقول البشرية معًا في عالم افتراضي.

على الرغم من أن بعض اللاعبين والمراجعين انتقدوا حبكة العنوان غير المتكافئة والأعداء النموذجيين (أحيانًا على الحدود العامة)، إلا أنه يمكن اعتبارها شيئًا من العبادة الكلاسيكية الحديثة لمحبي الرعب ومحبي ميكامي. يمكنك إضافة اللعبة (عادةً 20 دولارًا هذه الأيام) إلى حسابك مجانًا الأسبوع المقبل في Epic Games Store.